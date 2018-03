Migné-Auxances, France

C'est un accident tragique qui s'est produit vendredi soir, un peu avant 22h, sur la RN149, à Migné Auxances. Un choc frontal entre deux voitures avec huit personnes impliquées. Le bilan est terrible : deux morts, trois blessés graves. Les trois autres victimes sont plus légèrement touchées. L'intervention a mobilisé 38 sapeurs-pompiers et trois équipes de SAMU, et une dizaine de camions en tout.

Selon le scénario privilégié par la police, la conductrice de la première voiture, une jeune femme d'une trentaine d'année, s'est déportée sur la gauche pour dépasser un autre véhicule, et n'a pas pu éviter la voiture qui arrivait en face. La conductrice est morte dans l'accident, tout comme le conducteur de l'autre véhicule, lui aussi trentenaire.

Deux enfants parmi les blessés

Tous les passagers ont été blessés, dont notamment deux enfants, le neveu et la nièce de la conductrice décédée, qui se trouvaient dans sa voiture, une petite fille de 7 ans et un petit garçon de 4 ans. L'un d'eux, blessé gravement, a même dû être désincarcéré par les pompiers. En tout on compte trois blessés graves et trois blessés légers. Tous ont été transportés au CHU de Poitiers.

Il a fallu couper la circulation dans les deux sens au niveau de la jonction avec Neuville et Vouillé pendant les opérations de secours qui ont duré près de trois heures.