Un homme de 30 ans et un enfant de cinq ans se sont noyés ce jeudi soir au lac du Moulin Papon à La Roche-sur-Yon. Ils ont chaviré de leur barque. Les plongeurs des pompiers et de la gendarmerie ont retrouvé les corps ce vendredi.

Un homme et un enfant de cinq ans meurent noyés au lac de Moulin Papon à La Roche-sur-Yon

Deux personnes sont mortes noyées jeudi soir près du barrage du lac de Moulin Papon à La Roche-sur-Yon. Vers 21h un homme de 30 ans et un enfant de cinq ans ont chaviré d'une barque. Ils ne portaient pas de gilet de sauvetage. Des membres de la famille et des passants dont un membres des forces de l'ordre présents sur la berge n'ont pas eu le temps de réagir. A cette heure tardive, la visibilité dans l'eau était réduite. Ce n'est que vendredi après-midi que les plongeurs des sapeurs pompiers et de la gendarmerie de Vendée parviennent à localiser les deux corps à sept mètres au fond de l'eau.

Le lac de Moulin Papon est interdit à la baignade. L'enquête est menée par le commissariat de police de la La Roche-sur-Yon.