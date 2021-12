Deux policières blessées après une attaque au sabre à Cherbourg-en-Cotentin

L'attaque s'est déroulée ce jeudi 2 décembre vers 16H à la station service du centre Leclerc de Tourlaville, boulevard de l'Est. Un homme a blessé deux policières venus l'interpeller après un vol de voiture. Une habitante des environs de Malakoff avait signalé un quart d'heure avant vers 15H45 que son véhicule, une Citroën C3 grise avait été dérobée. Repérée par une patrouille de police, la voiture est alors prise en chasse jusqu’à la station-service du centre Leclerc de Tourlaville. Le conducteur a percuté un panneau avant de s'immobiliser près d'une bonbonne de gaz. L’homme est alors sorti de la voiture habillé en ninja avec un sabre (un katana, sabre japonais) puis il s’est dirigé vers le véhicule de police. C'est là qu'il a blessé au menton une première policière puis sa collègue venue en renfort sera elle touchée au niveau de la tête. Un troisième policier a alors ouvert le feu à bout portant de l'intérieur du véhicule. Trois tirs, selon les informations de nos confrères de La Presse de la Manche, dont un au niveau de l’abdomen, qui ont blessé et neutralisé l’agresseur en le plaquant au sol. De nombreux véhicules de police, de pompiers et des ambulances sont intervenus ainsi que l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité Civile. Les deux policières ont été dirigées vers le Centre hospitalier public du Cotentin à Cherbourg.

Le secteur a été bouclé et des déviations ont été mises en place.