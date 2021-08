2 semaines après l'incendie des Flamants, les familles écrivent au maire de Marseille

Deux semaines après l'incendie qui a entraîné la mort de trois migrants nigérians dans la cité des Flamants, dans les quartiers nord de Marseille, les familles des victimes se disent démunies "face aux obstacles administratifs". Dans une lettre adressée notamment au Préfet des Bouches-du-Rhône et au maire de Marseille, elles demandent "à ce que l’indifférence qui a frappé les conditions d’existence de nos familles cède la place à la dignité le temps de notre deuil."

"Je n'ai même pas pu voir le cercueil de mon mari" - Tina, mariée à une des victimes

Pour l'instant, les familles affirment ne pas avoir eu accès aux corps : "L'hôpital de la Timone nous demande de payer 1500 euros si l'on veut récupérer les corps de nos frères, sauf que je n'ai pas cet argent. [...] Nous demandons au gouvernement français de vraies réponses et de l'aide pour pouvoir organiser les funérailles de nos proches et les laisser reposer en paix."

Tina est arrivée d'Italie il y a quinze jours pour enterrer son mari : "Tout ce que je veux, c'est pouvoir l'enterrer, qu'il puisse aller en paix et rentrer chez moi. Je suis complètement démunie et le gouvernement français ne fait rien, il me refuse mes droits."

France Bleu Provence a contacté les services compétents de l'hôpital de la Timone qui affirment ce dimanche qu'ils vont étudier le dossier.