2 septuagénaires retrouvés morts avec un groupe électrogène dans leur sous-sol

Beauvoir-de-Marc, France

Le parquet de Vienne a ouvert une enquête, des analyses avec autopsie doivent être effectuées, pour dire s'ils sont réellement morts du monoxyde de carbone émis par le groupe électrogène.

Selon, Caroline Gadou , sous-préfête de la Tour du Pin , c'est la famille, de passage, à leur domicile en ce dimanche matin, qui les a découverts sans vie. Les secours une fois sur place, n'avait plus rien à faire. Rien d'autre que de faire le rapprochement avec un petit groupe électrogène installé dans le sous sol de la maison. Malgré les portes fermées, le monoxyde de carbone, ce gaz absolument incolore et surtout inodore, a pu passé sous les portes pour se répandre dans l'appartement. Mais l'évidence du groupe électrogène devra être confirmé par des analyses plus sérieuses qui seront pratiquées après autopsie sur les corps des 2 victimes.

La préfecture de l'Isère a produit un communiqué "en aucun cas les groupes électrogènes ne doivent installés à proximité des habitations, il faut les mettre à distance des bâtiments et, a fortiori, surement pas dans les appartements"

Entre Vendredi et samedi, en Isère, il y a eu 8 personnes hospitalisées. A Sardieu, une famille a allumé un barbecue au charbon de bois au milieu du salon pour se réchauffer. Bilan: 4 personnes gravement intoxiquées et hospitalisées. A Tullins, c'est la chaudière au fuel qui est tombée en panne... alors la famille a allumé un feu dans une cheminée défectueuse: les 2 parents ont été intoxiqués, leur bébé de 6 mois aussi, ainsi que la voisine du dessus. Tout le monde a été hospitalisé.