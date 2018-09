Marseille, France

Ils ont sévi au moins à une trentaine de reprises dans les Bouches du Rhône, le Var et les Alpes maritimes. Une enquête de 3 mois menée par un groupe spécialisé de la Direction Départementale de la Sécurité Publique 13 .Le scénario était toujours le même, ils venaient réparer une fuite. .

Ces deux frères déjà connus des services de police ont été trahi par leur ADN. L’un est incarcéré, l’autre est sous contrôle judiciaire, ils encourent de 5 à 8 ans de prison. Aucun butin n'a été retrouvé.

Le premier se présente comme plombier, avec la personne âgée il se rend dans la cuisine.il provoque une fuite. Il demande au propriétaire des outils, qu’il n’a pas, il fait surveiller la fuite à la victime. Il lui explique qu’il part voir si il n y a pas un autre problème dans la salle de bain.

En fait il fait très vite le tour de l’appartement et dérobe tous les bijoux et l’argent liquide. Il repart tranquillement pendant que la personne âgée est toujours dans la cuisine entrain de contenir la fameuse fuite.Le second surveille à l’extérieur de l’immeuble.

Chaque année, plusieurs centaines de vols de ce type sont commis en Provence.

La police recommande aux personnes âgées de ne jamais ouvrir si elles ont un doute et d’appeler immédiatement le 17.