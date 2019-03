2 voleurs pris en flagrant délit à Limoges et condamnés à de la prison ferme

Deux hommes ont été interpellés à Limoges dans la nuit de ce lundi à mardi alors qu'ils venaient de pénétrer par effraction dans une agence immobilière prés de la gare des bénédictins. Ils ont été pris en flagrant délit et condamnés.

Limoges, France

C'est dans la nuit de lundi à mardi que la police de Limoges a repéré deux individus au comportement suspect dans le quartier de la gare des bénédictins. Les deux individus étaient en train de regarder avec insistance l’intérieur de véhicules et les policiers ont décidé de les suivre à pied.

Les 2 hommes ont alors été vus en train de briser la vitrine d'une agence immobilière de la rue Locarno à l'aide d'une plaque d’égout qu'ils ont projeté contre la vitrine avant de pénétrer à l’intérieur pour voler un ordinateur. Les policiers sont alors intervenus et les ont interpellés.

Les deux cambrioleurs , deux sans domicile fixe de 39 et 40 ans ont reconnu les faits et ont été condamnés dans la foulée à 4 mois de prison ferme et écroués.