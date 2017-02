20.000 euros pour un banc de Le Corbusier oublié dans un jardin de Firminy

Un banc signé Le Corbusier est mis aux enchères mardi à Paris, entre 18.000 et 22.000 euros. Il avait été oublié dans le jardin de l’électricien chargé de les installer.

Ce banc a été réalisé en 1965 par Le Corbusier pour la maison de la Culture de Firminy. Il s'agit d'un banc-borne éclairant qui s'appelle "Firminy". Il fait partie des lots vendus aux enchères ce mardi 28 février par la maison Artcurial à Paris.

Dans le jardin de l’électricien

Ce banc devait être installé - avec 20 autres- autour de la maison de la Culture. Un banc éclairant. Mais une fois que Le Corbusier est décédé, les plans ont un peu changé. Les services techniques de la ville ont décidé de n'en installer que 18. L'électricien qui devait le faire et reparti avec et les a mis dans son jardin de Firminy. Il a gardé le banc jusqu'à la vente de sa maison. Ce sont les nouveaux propriétaires qui ont décidé de le vendre.

Le banc le Corbusier a été intitulé "Firminy" - © Studio Indiano

Une première vente

C’est la première fois que du mobilier urbain signé Le Corbusier et destiné à Firminy va être mis sur le marché. La rareté pourrait faire grimper les prix. La mise à prix est autour de 20.000 euros mais des bancs plus petits et plus nombreux qui avaient été fabriqués pour l'Inde sont partis autour de 25.000 euros. Et on sent bien que la maison Artcurial espère, sans le dire, que les prix grimpent un peu plus haut.

Faire connaître Firminy

Pour Emmanuel Bérard, directeur du département design d’Artcurial, la vente de ce banc sera aussi peut-être une manière de faire connaître le site Le Corbusier de Firminy, qui est sans doute un des moins connus dans le monde.