20.000 litres d'eau pour nettoyer la façade, une action "peu écologique" raille la préfecture d'Indre-et-Loire

La façade de la préfecture d'Indre-et-Loire aspergée de peinture le 22 mars. Il aura fallu 20.000 litres d’eau pour nettoyer, "peu écologique et coûteux"

Il y a plus d'une semaine, le mercredi 22 mars, le groupe militant écologiste "Dernière Rénovation" a aspergé la façade de la préfecture d'Indre-et-Loire de peinture orange pour dénoncer l'inaction du gouvernement face au réchauffement climatique.

Une semaine après, ce 29 mars, la préfecture d'Indre-et-Loire annonce avoir terminé de nettoyer. Pour un coup de 7.000 euros au total et 20.000 litres d'eau utilisée. Dans un communiqué, la préfecture et le département dénoncent un bilan "peu écologique et coûteux".

Ils précisent conjointement que le coût de la rénovation de la grille de Préfecture, classée au titre des Monuments historiques n'est pas pris en compte pour l'instant.

Les cinq militants du collectif "Dernière Rénovation" ont été arrêtés. Parmi eux, une jeune femme de 21 ans a été présentée à un juge vendredi 24 mars pour être placée sous contrôle judiciaire. Un homme de 25 ans sera lui jugé au mois d'août et les trois autres risquent une amende de 400 ans euros et devront réparer le préjudice de presque 7000 euros.