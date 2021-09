20 ans après AZF, une commémoration au lycée Gallieni pour ne jamais oublier

20 ans après la catastrophe d'AZF, les 970 élèves du lycée Joseph-Gallieni ont rendu hommage, ce mardi, à Moustoifa Boura, étudiant mort le 21 septembre 2001 dans l'enceinte du lycée.

"Nous, nous n'étions pas nés en 2001. Mais nous savons, grâce à la commémoration d'aujourd'hui, que notre lycée à une histoire tragique", déclare au micro Lucie, élève de terminale. À côté d'elle, Medhi enchaîne : "Aujourd'hui, nous savons que nous ne devons pas oublier l'histoire de notre lycée. Nous voulons jeter un pont entre le passé et le présent, avoir une forte pensée pour notre camarade Moustoifa."

Un souvenir très présent

Michel était professeur de génie chimique à l'époque de l'explosion. Le 21 septembre 2001, il donne cours depuis une salle parallèle à la rocade, avec une vue sur les cheminées d'AZF. "J'ai vu le blast arriver, se souvient l'enseignant. Je n'ai pas eu le temps de réagir, j'étais par terre. Quand on est sorti de la salle, la porte était par terre, dans le couloir. Il n'y avait plus de vitres."

20 ans après, il continue d'enseigner, mais au lycée Déodat-de-Sévérac. "La plupart des élèves ont déjà entendu parler d'AZF, parce que leurs parents ou bien leurs grands-parents l'ont vécu. Mais pour certains, c'est très loin. Ce n'est pas de la science-fiction, mais presque." Certains se sont rendu compte de la violence de l'explosion en assistant sur les réseaux sociaux à celle du port de Beyrouth, en 2020. "Il se sont rendu compte que ça avait fait des dégâts et qu'à Toulouse, cela avait aussi pu faire ce genre de choses" explique Michel.

970 lycéens ont assisté à la cérémonie d'hommage, 20 ans après la catastrophe d'AZF. © Radio France - François Breton

Ne jamais oublier

"On passe devant l'usine tous les jours. On est quand même touché par ça. Ça fait partie de notre ville, on habite ici. Ça reste dans notre esprit, on n'oubliera pas", assure de son côté Loralie, élève en première.

"Je ne pense pas qu'il faille faire peser sur ces élèves un devoir de mémoire plus que sur d'autres, estime le proviseur du lycée, Sébastien Julé. Mais, comme ça touche leur établissement et son histoire, ça touche leur histoire aussi. Il faut qu'ils soient conscients de cette histoire."