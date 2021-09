20 ans d'AZF : polémique autour de l'absence des membres du gouvernement

Ce mardi 21 septembre 2021, Toulouse commémore les 20 ans de la catastrophe AZF, qui a fait 31 morts et des milliers de blessés. La Région et certaines associations pointent du doigt des cérémonies encore plus discrètes qu'en 2011, sans représentant du gouvernement, ni personnalités nationales.

À 10 h 17, ce mardi 21 septembre, 20 ans jour pour jour après l'explosion de l'usine AZF, le président de la République Emmanuel Macron, a tweeté : "Pensées aux victimes et à leurs familles. La France se souvient." Le Premier ministre, Jean Castex, a également publié un message sur son compte Twitter dans la matinée. Mais aucun membre du gouvernement ne s'est rendu sur place pour assister aux cérémonies.

Frédéric Arrou, historique porte-parole des sinistrés et ancien président de l’association des Sinistrés du 21 septembre, déplore l'absence de représentant du gouvernement. "On est habitués. Vous savez, le lendemain de la catastrophe, monsieur Kouchner est venu sur le site, seulement où il y avait les caméras. Il n'est pas allé voir les soignants et les patients de l'hôpital Marchant qui en ont pris plein la tête. Alors, je suis un peu blindé là-dessus. Peut-être que ce n'est pas assez glamour pour Emmanuel Macron, qu'un tweet lui suffit".

"Une telle commémoration aurait mérité la présence du gouvernement"

Invitée sur France Bleu Occitanie lors de notre matinale spéciale, la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, a également réagi à ce sujet. Elle aussi, déplore l'absence de personnalité politique nationale.

"Je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais une telle commémoration aurait mérité la présence d'un membre du gouvernement", a déclaré la présidente de Région.

Emmanuel Macron et Jean Castex ont rendu hommage aux victimes et aux Toulousains dans un message sur Twitter. Mais cela ne suffit pas selon Guy Fourest, président du comité de défense des victimes d'AZF.

"J'ai écrit personnellement à Monsieur Macron avant cette cérémonie. J'ai reçu cette semaine une réponse de l'Elysée disant qu'il était très occupé et qu'il ne pouvait pas venir. Et ça, je le regrette beaucoup. Pour le 10e anniversaire, on avait au moins eu le secrétaire d'Etat", confie-t-il.