20 ans de prison requis à Bordeaux pour tentative de meurtre et viol sur son ex-compagne

Eric Legrand, l'avocat général de la cour d'assises de Bordeaux, a requis ce mercredi une peine de 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre d'un homme accusé de tentative de meurtre et viol sur son ancienne conjointe.

Après les plaidoiries des parties civiles, l’avocat général de la cour d’assises de Bordeaux, Eric Legrand, a prononcé ce mercredi après-midi ses réquisitions lors du procès pour tentative de féminicide et viol. Le ministère public a demandé une peine de 20 ans de réclusion criminelle à l’encontre de l’homme de 43 ans accusé d’avoir violé et tenté de tuer la mère de ses enfants durant la nuit du 11 octobre 2018.

"Une scène de guerre découverte avec du sang par terre, des cheveux, des débris de vêtements, des meubles renversés" - l’avocat général de la cour d’assises de Bordeaux

Alors que la défense dément toute intention de tuer, Eric Legrand estime au contraire que "la volonté d’homicide existe (…)". En témoignent "la prise d’étranglement très violente et la localisation et la multiplication des coups portés au crâne et au visage" qui "justifient une peine de vingt ans d’emprisonnement".

"Le viol est établi"

S’agissant de l’accusation de viol, contestée par l’accusé, l’avocat général rappelle les mots de l’expert médecin légiste lors de son audition la veille devant la cour d’assises. "Des pénétrations digitales multiples, non consenties, vaginales et anales, avec des déchirement" symptomatiques de violences. "Le viol est établi."

Le ministère public assortit la peine requise d’un suivi socio judiciaire à l’issue de l’incarcération pour l’accusé dont l’alcoolisme le transforme en "éruption volcanique", parlant des "beuveries de celui qui pisse sur la couette en rentrant de soirée". Eric Legrand juge qu’il faut "un suivi lourd, avec des soins, éventuellement des prises de sang, pendant huit ans, avec une peine d’emprisonnement de quatre années en cas de violation de ces mesures".

Pas de déchéance de l’autorité parentale

L’avocat général affirme qu’il n’est pas "nécessaire" de prononcer "une déchéance de l’autorité parentale", mesure demandée par les parties civiles. Eric Legrand argue que la présence du père, même derrière un parloir, est "importante" pour ses enfants.

«Ce n’est pas le monstre parfait »

Au cours de son réquisitoire, l’avocat général a toutefois rappelé "le traumatisme des enfants" du couple, premiers témoins du drame, les proches de la victime "troublées même trois ans après les faits".

Le représentant du ministère public a également reconnu que dans cette affaire "tout ce qui aurait pu être fait ne l’a pas été". Malgré trois plaintes déposées par la victime en 2018, son ex-compagnon n’a ainsi jamais été auditionné par les forces de l’ordre. Il y aurait pu y avoir" un déferrement immédiat", voire "une détention".

Après les réquisitions, c’est au tour de la défense de plaider ce mercredi après-midi devant la cour d’assises de Bordeaux avant le délibéré des jurés.