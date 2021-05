20 ans de réclusion criminelle pour l'homme qui a tué sa belle-mère de 91 ans après l'avoir escroquée

Après quatre jours de procès, Jean-Pierre Moreno a été condamné ce jeudi à 20 ans de réclusion criminelle. Il avait tué sa belle-mère nonagénaire pour une sombre histoire d'héritage qu'il jugeait inéquitable et l'avait escroquée de plus de 189 000 euros.

Jean-Pierre Moreno, l'ancien employé de la Carsat et ex franc-maçon toulousain âgé de 65 ans a été condamné ce jeudi à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Haute-Garonne pour le meurtre et l'escroquerie de sa belle-mère de 91 ans. Les faits remontent à 1994. Il encourait la prison à perpétuité.

Son épouse et ses deux filles "espèrent pouvoir tourner la page même si les explications données lors du procès les ont laissé sans grande réponse" explique l'une des deux avocates des parties civiles, maître Marie Rigole.