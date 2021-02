20 ans de réclusion criminelle pour le pédophile jugé devant la Cour d'assises de Vaucluse

Après avoir comparu cette semaine devant la Cour d'assises de Vaucluse, "Kalidor", l'homme de 53 ans accusé d'avoir abusé de huit garçons et d'une petite-fille a été reconnu coupable. Tous les faits qui lui étaient reprochés ont été reconnus. Cet artiste de métier, un charmeur de serpent, a été condamné ce vendredi à 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale, pour viols et agressions sexuelles sur mineurs.

Des crimes commis entre 2016 et 2018 en Vaucluse et dans les Bouches-du-Rhône. La peine prononcée par la Cour d'assises de Vaucluse a été assortie d'une mesure de sûreté des deux tiers et de dix ans de suivi socio-judiciaire. En cas de non respect de cette obligation, le quinquagénaire risque une peine complémentaire de cinq ans.