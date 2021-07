20 ans de réclusion requis à l'encontre des meurtriers présumés d'Adrien Pérez

Au terme d'une heure et quarante cinq minutes de réquisitoire ce jeudi matin, l'avocat général aux assises de l'Isère a requis 20 ans de réclusion à l'encontre de Younès et Yanis El Habib, jugés pour meurtre, et un an de prison avec sursis à l'encontre de Liam Djadouri, jugé pour violences aggravées. Les trois hommes comparaissent depuis le 21 juin pour les évènements qui ont conduit à la mort, le 29 juillet 2018, d'Adrien Pérez à Meylan. Ce matin là peu après 5h le jeune homme avait été poignardé à mort, et un de ses camarades grièvement blessé, à la sortie de la boite de nuit "Le Phoenix".

Au cours de l'enquête comme à la barre seul Younès El Habib reconnait les coups de couteau. Yanis, à l'origine des échauffourées dit n'avoir jamais eu d'arme en main ce matin là. Les plaidoiries de la défense débutent dans la foulée et devraient durer jusqu'en court de journée vendredi, avant le verdict de la Cours d'assises.