20 ans après la tuerie de Tours, la municipalité organisera une cérémonie d'hommages le 29 octobre 2021

La mairie de Tours organisera bien le 29 octobre prochain une cérémonie du souvenir et d'hommages aux victimes de la tuerie de Tours qui s'était déroulée il y a tout juste 20 ans. Le 29 octobre 2001 Jean-Pierre Roux-Durraffourt semait la terreur dans les rues du centre-ville en tuant quatre passants au hasard et en en blessant sept autres avec une carabine 22 long rifle. Jusque là, la municipalité de Tours s'associait aux familles chaque année pour une commémoration.

Cette fois c'est différent, la ville a décidé d'organiser une cérémonie pour les 20 ans de ce drame qui reste gravé dans la mémoire collective des Tourangeaux. La décision a été prise il y a quelques jours après la demande de l'un des enfants des victimes.

Le papa de Soraya Tlili avait été abattu par Jean Pierre Roux-Durraffourt alors qu'il sortait de la Poste boulevard Béranger. Elle s'était mobilisée pour que la ville rende un hommage aux victimes et elle a été entendue : "Cela me touche beaucoup, nous nous sentons pris en considération et pas oubliés. C'est une date qui marque les 20 ans et la ville est porteuse d'une voix collective. Il est important que les personnes qui ont subi un choc psychologique (pas seulement les familles des victimes) puissent aussi être présentes afin de se sentir soutenues".

La municipalité de Tours sensible à cette demande

Face au souhait de nombreux Tourangeaux de commémorer les 20 ans de ce drame, Anne Bluteau, l'actuelle adjointe en charge notamment des Affaires protocolaires à la municipalité, a décidé il y a quelques jours d'organiser une cérémonie du souvenir. Si dans le détail, le déroulé de cet hommage n'est pas encore décidé (cela se fera en lien avec les familles), Anne Bluteau ne se voyait pas ne rien faire. "Ce sera une cérémonie simple et sobre avec un petit discours de ma part et une minute de silence avec un dépôt de gerbe au pied de la stèle boulevard Béranger. J'étais présente ce jour du 29 octobre 2001 vers 9h30, j'étais place Jean Jaurès et j'ai vu Roux-Durraffourt, j'ai vu des personnes blessées ainsi qu'une personne tuée, c'est une matinée que l'on oublie pas".

Le 29 octobre 2001, un traumatisme pour toute la ville de Tours

Le 29 octobre 2001, une date gravée à vie dans l’histoire de la ville de Tours. Ce jour-là, un homme, un cheminot de 44 ans, Jean-Pierre Roux-Durraffourt, gare sa voiture dans le centre-ville de Tours. Armé d’une carabine 22 long rifle, sous une cagoule, il tire sur les boulevards, au hasard. Il fait trois victimes sur le boulevard Béranger : Henri Gasq, 48 ans, un instituteur, père de trois enfants, Gilles Lambert, un retraité, et un ouvrier du bâtiment, Chérif Tlili, 59 ans. Devant la gare, il tue une quatrième fois, Thierry Enguerrand, 33 ans, père de trois enfants, le gardien du palais des sports de Tours. En l’espace d’une dizaine de minutes, il tue donc quatre personnes et blesse sept personnes dont deux policiers et un gendarme.

Jean-Pierre Roux-Durraffourt se réfugie finalement dans le parking souterrain de la gare. Le centre-ville de Tours est alors complètement bouclé. Vers midi, près de deux heures et demi après avoir fait sa première victime, il est blessé au thorax et maîtrisé par des policiers. Quatre ans après, il comparait devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire. Jean Pierre Roux-Durraffourt a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Il pourra faire une demande de remise en liberté seulement à partir de 2023.