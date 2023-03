20 hectares de végétation déjà partis en fumée à cause d'un écobuage mal maîtrisé à Labastide-sur-Bésorgues

Les pompiers interviennent sur un écobuage mal maîtrisé à Un hectare de végétation partis en fumée à cause d'un écobuage mal maîtrisé à Labastide-sur-Bésorgues en sud Ardèche ( image d'illustration ).

A cause d'un écobuage mal maîtrisé par un agriculteur de Labastide-sur-Bésorgues en Ardèche au lieu-dit les Chabannes, près de 20 hectares de végétation sont déjà partis en fumée ce dimanche 5 mars. 90 pompiers sont sur place depuis 14h00. La tâche est rendue difficile à cause d'un terrain particulièrement escarpé. Des moyens conséquents sont déployés dont douze camions feu de forêt, un poste de commandement et une équipe spécialiste du contre-feu. Deux hameaux ont dû être défendus. Aucun blessé n'est à déplorer, ni d'habitation touchée.