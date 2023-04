Vingt kilos de drogues de synthèse saisis à Toulouse

Un laboratoire de toxicologie et de pharmacologie qui étudie les ecstasy et les drogues de synthèse (photo d'illustration).

Un trafic de drogues de synthèse vient d'être démantelé à Toulouse. Les hommes de la police judiciaire ont interpellé les revendeurs alors qu'ils se rendaient sur leur lieu de stockage. Ils alimentaient essentiellement la Haute-Garonne et l'Ariège.

Une majorité d'ecstasy

La PJ a saisi 20 kilos dont 16 kilos d'ecstasy autrement appelée MDMA. Les interpellations se sont déroulées en deux temps. Fin mars puis début avril.

Au total, neuf personnes dont une femme âgées de 25 à 30 ans ont été interpellées. Quatre sont incarcérées et trois sont sur le point d'être présentées à un juge. Il s'agit d'un grossistes, de semi-grossiste et de revendeurs. La clientèle s'approvisionnait avant de faire la fête en boîte de nuit.

Les dangers de l'ecstasy

L'ecstasy est une drogue dangereuse et de plus en plus accessible .

La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives prévient que la "MDMA/ecstasy est la seconde drogue la plus consommée parmi les 18-25 ans, après le cannabis et devant la cocaïne, et qu'elle est particulièrement présente parmi le public étudiant. Marquée par des consommations en milieu festif et recherchée pour ses effets désinhibiteurs (euphorie…), la MDMA n’est pourtant pas sans danger." La MILDECA liste les effets indésirables de l'ecstasy, les plus graves étant " les troubles cardio-vasculaires pouvant conduire à l'AVC ".