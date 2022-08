20 kilos de tabac du Luxembourg saisis dans un véhicule sur l'A4 en direction de l'Yonne

Ils voulaient ramener de grandes quantités de tabac du Luxembourg en direction de la Bourgogne. Deux hommes ont été arrêtés dans la nuit du 3 au 4 août sur l'autoroute A4 par les gendarmes de Mars-la-Tour en Meurthe-et-Moselle. A bord de leur voiture, vingt kilos de tabac importés illégalement depuis le Luxembourg.

Les deux quadragénaires filaient en direction du sud et de l'Yonne où ils résident. Le véhicule n'était pas assuré et n'avait pas de contrôle technique. Le tabac a été saisi et sera détruit. Une enquête est en cours.