Un conducteur originaire de Loire-Atlantique a été interpellé vendredi matin sur l'A6, à hauteur de Nitry, alors qu'il roulait depuis une vingtaine de kilomètres avec un pneu crevé. Il conduisait sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants.

Nitry, France

Il a commencé en percutant un cône de chantier, à hauteur d'Auxerre, là où ont lieu les travaux d'élargissement de l'autoroute A6. Pneu crevé... Mais il a continué à rouler sur la jante, sur une vingtaine de kilomètres, avant d'être interpellé par les gendarmes à hauteur de Nitry. C'était vendredi matin. L'automobiliste, âgé de 28 ans et originaire de Loire-Atlantique, conduisait sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants. Sans permis. Et sans assurance.

Le conducteur, originaire de Loire-Atlantique, a été placé en garde à vue. Son véhicule, une Peugeot 605, a été mis à la fourrière.