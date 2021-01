Le Nord et le Pas-de-Calais sont toujours en vigilance orange pour les crues, ce samedi 30 janvier. La situation est difficile autour de la Canche dans le Montreuillois où l'eau est montée d'un mètre depuis jeudi. Un poste de secours a été ouvert à Brimeux.

Un centre d'hébergement d'urgence ouvert à Brimeux à cause des inondations

A Brimeux, le secteur de la chaussée Saint-Pierre traversé par la Canche a l'habitude des inondations. Mais cette fois, c'est quasiment du jamais vu pour les habitants "c'est pire qu'en 1996 et 2012". Le fleuve est complètement sorti de son lit, difficile de trouver trace de route dans le lotissement de la Roseraie à deux pas de l'Eglise.

20 maisons touchées

Une vingtaine de maisons à Brimeux ont les pieds dans l'eau, l'électricité et le téléphone ont été coupés dans certains endroits. Deux personnes ont déjà été évacuées, en attendant une vingtaine d'habitants dans les prochaines heures.

Le lotissement de la Roseraie à Brimeux © Radio France - Antoine Barège

C'est le cas de Viviane qui a acheté un terrain il y a quatre ans avec des chalets, "dans la nuit de jeudi à vendredi le courant a sauté, j'ai tout de suite compris, je me suis levée et en trois heures l'eau est montée de 90 cm, je n'ai jamais vu ça". Viviane a été évacuée "de force par les gendarmes" avec son chien, elle est hébergée depuis dans le gymnase de Brimeux avec une voisine, ses deux chats et son chien. La dame pourrait rentrer chez elle "mardi au mieux".

Le centre d'hébergement d'urgence de Brimeux © Radio France - Antoine Barège

Un centre d'hébergement d'urgence ouvert

A la demande de la Mairie de Brimeux et de la Sous-Préfecture de Montreuil, la protection civile du Pas-de-Calais a en effet installé deux tentes sur le parking du gymnase qui a été ouvert pour recueillir des naufragés. "Ça dure dans le temps et les conditions météo ne s'améliorent pas" déplore Adam Beernaert le directeur général de la protection civile dans le Pas-de-Calais qui coordonne les secours.

La carte de la protection civile à Brimeux © Radio France - Antoine Barège

Une vingtaines de secouristes se relaient jour et nuit et notamment pour le ravitaillement en barque : "pour ravitailler les maisons isolées car les moyens hors route ne sortent plus".

Le bateau de la protection civile est sorti © Radio France - Antoine Barège

La Canche est montée d'un mètre !

Le Fleuve est monté d'un mètre pour atteindre un niveau jamais constaté : 2 mètres mesurés à Beutin ou Brimeux par Vigicrues. Le retour à la normal n'est pas attendu avant lundi soir dans le secteur de Montreuil.