20 pompiers vauclusiens en renfort sur l'incendie en cours dans les Pyrénées-Orientales

Un important incendie s'est déclaré ce matin entre Cerbère et Banyuls (Pyrénées-Orientales) et ce dimanche à 19 heures, le feu avait déjà parcouru 750 hectares. Cet après-midi, 20 pompiers vauclusiens sont partis prêter main forte aux pompiers des Pyrénées-Orientales avec 6 véhicules. Sur place, plus de 300 pompiers sont mobilisés, avec des renforts venus des départements alentours, de l'Hérault, du Gard , du Tarn, de Haute-Garonne , d'Ariège et de l'Aude.

ⓘ Publicité

Les pompiers de Vaucluse sont partis pour 48 heures minimum.