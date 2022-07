20 sapeurs-pompiers de la Manche partent prêter main forte à la Gironde confrontée à deux incendies

L'alerté a été donnée en fin de matinée ce mercredi 13 juillet. La Gironde fait appel aux sapeurs-pompiers de la Manche. Le département du sud-ouest de la France est confronté à deux incendies qui ont déjà dévasté plus de 1 700 hectares. 6 500 personnes ont dû être évacuées et déjà plus de 600 soldats du feu étaient mobilisés.

20 sapeurs-pompiers manchois en route vers la Gironde

Les 20 sapeurs-pompiers manchois du groupe feux de forêt sont donc partis en début d'après-midi. Ils rejoignent des collègues de l'île-et-Villaine, du Morbihan et de Loire-Atlantique avant de partir ensemble en Gironde. Une mobilisation qui ne s'improvise pas. "On avait préparé cette éventualité depuis le mois de juin, on a une équipe prête à partir," indique le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Manche, le colonel Patrick Sorieul, "des gens sont d'astreinte, vivent l'arme au pied, comme on dit chez nous, et sitôt l'alarme retentit, on se met en ordre de marche." Avec eux, six véhicules d'intervention : un véhicule de commandement, quatre camions citerne feux de forêt et un véhicule de soutien logistique.

Les soldats du feu manchois mobilisés doivent partir environ une semaine estime le SDIS.