200 chèvres sauvées des flammes à Brux, dans la Vienne

Des centaines de chèvres ont été sorties in extremis d'un hangar agricole en feu de Brux, au sud de Couhé. Le feu a ravagé le bâtiment ce dimanche 14 avril.

Brux, France

Plus de peur que de mal pour un éleveur de Brux, près de Romagne dans la Vienne. L'un de ses hangars agricoles qui abritait ses chèvres a brûlé dimanche 14 avril dans la matinée, à cause d'un écobuage mal maîtrisé par les propriétaires. Mais heureusement les 200 chèvres ont pu être exfiltrées et sauvées. Quatre personnes ont été incommodées par les fumées.