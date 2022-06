200 entreprises sinistrées en Béarn après les orages de grêle

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Béarn estime que 200 entreprises ont été sinistrées sur les 600 situées dans la zone frappée par les orages de grêle. Dans la nuit du 20 au 21 juin, les intempéries ont fait de nombreux dégâts dans les secteurs de Soumoulou, Bordes et Nay.

Une semaine après les intempéries, certaines entreprises du Béarn tournent encore un peu au ralenti. En tout cas, certaines se relèvent doucement et sont encore en train de nettoyer et bâcher, et d'avancer les démarches administratives. La Chambre de Commerce et d'Industrie en Béarn estime que 200 entreprises ont été touchées par la grêle dans les secteurs de Soumoulou, Bordes et Nay. 30 entreprises ont nécessité un accompagnement individuel. Selon la CCI en Béarn, les domaines viticoles ont été particulièrement touchés.

À Narcastet, c'est le cas de l'entreprise EC3D qui fabrique des pièces aéronautiques, sous-traitant pour Safran notamment. Cette société ne pourra sans doute pas rouvrir avant cet automne. Jean-François Leca est le patron : "Je suis à l'arrêt et j'ai ordre de ne pas remettre mes machines tant que le toit et l'isolation ne sont pas refaits." L'échéance est fixée pour septembre ou octobre, Jean-François Leca explique que c'est très compliqué quand la fermeture dure plusieurs mois. D'autant plus que les entreprises ont déjà souffert du covid. Safran représente 30% des commandes de cette entreprise EC3D.

Le Centrakor de Nousty est resté ouvert. Frédéric Dupont est le patron depuis 2019 sur ce magasin de 1.500m², les deux tiers du toit ont été endommagés : "L'objectif était de préserver l'exploitation du magasin sans le fermer, si la marchandise prenait l'eau ça aurait représenté six mois de travail et il y aurait eu du chômage technique". La CCI en Béarn considère que là, quasiment tout est rentré dans l'ordre. Dans la zone qui a été frappée par les intempéries, une entreprise sur trois a été touchée. Il y en a 30 qui ont eu besoin d'un accompagnement individuel parce que très sinistrées.

La CCI en Béarn explique que "tout est solutionné" sauf pour des sociétés comme des loueurs de voitures ou des sociétés qui vendent du matériel de chantier où les véhicules étaient dehors au moment des orages. Restent aussi à réparer les restaurants ou les supermarchés qui ont condamné une partie de leur espace parce que ça n'est pas encore réparé et qu'il y a encore des infiltrations.