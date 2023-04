200 euros d'amende pour le faux pompier qui vendait des calendriers dans le Vignoble

Devant le tribunal correctionnel de Nantes, l'homme nie d'emblée l'usurpation d'identité qui lui est reproché. Il n'a pas, dans le Vignoble nantais, entre les 9 et 19 décembre 2020, cherché à se faire passer pour un pompier. Le trentenaire explique : "Je travaille dans le bâtiment. En décembre 2020, je n'avais plus du tout de boulot. Je me suis mis à vendre des calendriers pour avoir un peu de revenus." Mais aussitôt, il ajoute : "Je ne me suis jamais fait passer pour un pompier. Je disais bien aux gens que je n'en étais pas un."

À la barre, le prévenu rappelle qu**'il ne se présentait pas en tenue de pompier**. Et qu'il vendait des calendriers avec des photos d'animaux, pas de pompiers en tenue comme le font les véritables soldats du feu. Il admet malgré tout que c'est plutôt des personnes âgées qu'il voyait dans la journée. Sept victimes se sont signalées. Et le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 44) a porté plainte, suite à cette affaire "qui porte préjudice à l'image des sapeurs-pompiers", comme le rappelle la présidente du tribunal.

En décembre 2020, les pompiers n'ont pas le droit de vendre physiquement leurs calendriers

C'est la première fois, à croire le prévenu, qu'il vendait des calendriers. "J'ai dû en vendre une vingtaine", avance-t-il. Son avocat, Me Aristote Toussaint, lui demande : "Vous avez gagné combien ?". "Une centaine d'euros", répond-il. Le montant global, sur les sept victimes recensées, s'élève à 65 euros. Le procureur de la République prend la parole : "Ce n'est pas rien de prendre la qualité de pompier, même pour des sommes qui ne sont pas astronomiques". Il demande en réparation que le prévenu fasse un stage de citoyenneté.

L'avocat de la défense plaide, lui, la relaxe. Pour Me Toussaint, le tribunal n'a pas suffisamment d'éléments matériels : "Les témoignages dans ce dossier sont pris pour argent comptant. Pour se justifier de leur propre erreur, les personnes disent qu'il s'est présenté comme pompier mais il n'a pas le moindre habillement laissant à penser qu'il l'est." D'ailleurs, en ce mois de décembre 2020, la France vit son 2ᵉ confinement et les sapeurs-pompiers n'ont pas l'autorisation pour faire leur traditionnelle tournée des calendriers.

Le tribunal correctionnel de Nantes a néanmoins déclaré le trentenaire coupable d'escroquerie ou tentative d'escroquerie avec usurpation de l'identité de pompier. Il est condamné à 200 euros d'amende. Il devra aussi verser un euro de dommages et intérêts au SDIS 44.