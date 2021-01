Un gros dispositif a été déployé ce mardi matin en Charente-Maritime pour démanteler un réseau de cambrioleurs. Deux cents gendarmes et policiers sont intervenus à Rochefort, Tonnay-Charente notamment, sur des sites de la communauté des gens du voyage. Onze personnes ont été placées en garde à vue.

200 gendarmes et policiers mobilisés pour démanteler un réseau de voleurs

Deux cents gendarmes et policiers sont intervenus ce mardi matin en Charente-Maritime, un dispositif important pour arrêter un réseau de voleurs. Les forces de l'ordre se sont déployées dans plusieurs camps de gens du voyage à Rochefort et Tonnay-Charente notamment. Une opération simultanée sur une dizaine de lieux, avec appui du RAID, des CRS, de deux équipes cynophiles et d'un hélicoptère de la gendarmerie.

Onze personnes sont en garde à vue. La justice les soupçonne d'avoir commis des vols, surtout la nuit dans des commerces, des entrepôts, mais aussi dans des administrations. Au moins une cinquantaine de vols. Les cambrioleurs présumés auraient dérobé des vêtements, des véhicules, mais aussi des vêtements et de l'argent, entre autres.

Les faits auraient débuté, en Charente-Maritime, du côté de Surgères, en décembre 2019 et auraient duré jusqu'en septembre dernier. Les gardes à vue peuvent durer jusqu'à 96 heures.