200 kilos de coquilles saint Jacques pêchées hors quota saisies à Port-en-Bessin

La pêche à la coquille Saint Jacques en Baie de Seine est ouverte depuis lundi dernier et une opération de contrôle menée dès le lendemain à Port-en-Bessin a permis de relever une trentaine d'infractions, dont une saisie de plus de 200 kilos coquilles pêchées a priori hors quota.

Port-en-Bessin-Huppain, France

L'opération de contrôle a été menée dans le cadre du comité opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale et maritime, le COLDEM. De 20 heures à 23 heures, alors que la débarque et la vente sous criée se terminent, les contrôles sont positionnés aux quatre points de passages obligés pour quitter le port calvadosien. Sur réquisition du procureur de la république, les gendarmes et les agents de la direction des territoires et de la mer visent les poids lourds et les utilitaires. Il s'agit de vérifier si les cargaisons comportent bien des étiquettes sanitaires et des bons de transports.

200 kilos de coquilles saisies manifestement pêchées hors quota

Sur 78 véhicules contrôlés, 32 infractions ont été relevées. L'un des transporteurs risque plus gros que les autres. Dans sa camionnette, plus de 200 kilos de coquilles entières et 16 kilos de noix décortiquées sont découverts sans aucun document attestant de l'origine des coquillages. "Il s'agit donc manifestement de coquilles pêchées en sur quota, explique le chef d'escadron Laurent Marais. Et les sanctions suivront . "Des amendes importantes, mais aussi une suspension de pêche pour le patron pêcheur qui a vendu ses coquilles illégalement".

La DDTM et les gendarmes préviennent que d'autres contrôles seront ainsi menés de manière inopinée pendant toute la saison de pêche à l'or blanc de la Baie de Seine.