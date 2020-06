200 km/h sur une route nationale du Gard

Les gendarmes du Gard ont le sens de la formule : "Certes, avec la pluie et le soleil, les connaisseurs disent qu’il y a des champignons dans nos Cévennes… Ce n’est pas une raison pour appuyer dessus en voiture !" Pourtant, à vrai dire, il n'y a pas de quoi rire. Un automobiliste a été flashé ce mardi à 200 km/h sur le Nationale 106, une portion de route où la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h.

Les effectifs de gendarmerie dépêchés en renfort pour stopper le "forcené" mardi soir au nord d’Alès (commune de Rousson, précisément), avec les avertisseurs sonores et lumineux, "n’ont pas roulé à ces vitesses où le moindre écart de conduite, le moindre problème de pneumatique, peut engendrer de très fâcheuses conséquences". Sur décision du procureur de la République d’Alès, la voiture contrôlée à 200 km/h (190 km/h retenue) a fait l'objet d'une immobilisation judiciaire.

Un autre conducteur a été contrôlé à 170 km/h dans le même secteur.

"Avec nos services de police route, plus de chance de perdre son permis et sa voiture que de gagner au loto… Et il vaut mieux ça que de perdre la vie ou de l’enlever à d’autres. Alors, pour les pressés : levez le pied !" Gendarmerie du Gard