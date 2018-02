Le maire de Nomeny, Anthony Caps, a fait une très mauvaise découverte ce samedi 3 février au matin. Une mare de gazole s'est propagée au niveau du Chemin sous les vignes, où sont stationnés les bus de la commune. 200 litres de carburant se sont écoulés dans la nuit, après la détérioration du réservoir de l'un des véhicules :

On a essayé de siphonner le réservoir de l'un des véhicules, il a été percé. [Les malfaiteurs] ont dû prendre quelques litres et partir. L'intégralité du réservoir, à peu près 200 litres, se sont écoulés sur la place de la ville et menaçaient les réseaux d'assainissement. " - Anthony Caps.