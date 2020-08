200 litres de solvant déversés accidentellement au cours d'un déchargement à Saint-Laurent-des-Arbres

200 litres de solvant ont été déversés accidentellement ce lundi peu après 11 heures dans une entreprise de Saint-Laurent-des-Arbres entre Nîmes et Bagnols-sur-Cèze. L'incident a eu lieu au cours d'une opération de déchargement. Dès l'appel reçu, un important dispositif de secours a été engagé par les pompiers du Gard avec des véhicules et des personnels spécialisés en risque chimique. Un secours de sécurité a été mis en place et les personnels présents pris en compte.

Les pompiers ont ensuite neutralisé le produit solvant qui sera récupéré par une entreprise spécialisée.

Il n'y a eu aucun blessé au cours de l'intervention.