200 manifestants à Valence contre la réforme des retraites

Valence, France

Moins de manifestants, mais pas d'inquiétude dans le cortège. Béatrice est assistante sociale et selon elle, cette faible mobilisation est parfaitement normale : "De fait, sur les périodes de vacances, il y a une accalmie. Ça ne veut pas dire que les personnes ne sont plus mobilisées, ça ne veut pas dire non plus qu'elles approuvent les projets du gouvernement." Le combat continue, même à Noël : chez elle, à table, la réforme des retraites sera sur toutes les bouches.

Du côté de l'éducation nationale, c'est les vacances. Mais Odile, assistante sociale auprès des étudiants, assure qu'elle continuera de manifester. Cet hiver, elle sera en Dordogne : " Qu'est-ce qui m'empêche d'aller manifester et de soutenir les cheminots sur mon lieu de vacances ? Je vais me renseigner sur ce qu'il se fait sur place."

Les manifestants quittent le Champ de Mars direction la préfecture. © Radio France - Paul Tilliez

Des manifestations les lundis, jeudis et vendredis

Bernard Terrasse, secrétaire général de la CGT dans le Drôme, assure qu'il n'y aura pas de trêves : "On veut maintenir la pression pendant cette période qui, effectivement, est un peu compliquée avec les fêtes. Mais la retraite, c'est pour beaucoup d'années et les fêtes ce n'est qu'une fois par an : nous ferons les sacrifices." Seul le Premier Ministre, Edouard Philippe, grimé en Père Noël et déposant sous le sapin l'annulation de la réforme des retraites pourrait lui faire changer d'avis.

L'intersyndicale interprofessionnelle C.G.T., F.S.U., Solidaires et Force Ouvrière a appelé à la poursuite de la mobilisation. Des rassemblements sont prévus les lundis, jeudis et vendredis devant les gares dans le département de la Drôme. Au niveau national, la prochaine grande grève, ce sera à la rentrée, le 9 janvier.