200 nounous devant la préfecture de la Drôme

Valence, France

Elles étaient environ 200, ce matin, devant la préfecture de la Drôme. Les professionnelles (en immense majorité des femmes) de la petite-enfance veulent défendre leurs conditions de travail et manifester contre la réforme de la loi qui fixe les conditions des modes de garde.

"Aujourd'hui, nous sommes seules pour cinq bébés ou huit enfants qui marchent, décrit Marie, qui travaille à la crèche Maurice Ravel dans les hauts de Valence. Ça commence à faire beaucoup."

Cela fait seulement trois ans qu'elle travaille dans ce domaine mais se pose déjà la question de changer de métier. "J'ai des principes, que je ne peux pas appliquer au quotidien dans mon travail", poursuit-elle.

"Avec cette réforme, il y aura plus d'enfants par mètre carré", s'insurge Laetitia, sa collègue. "Rien que le fait de parler de mètres carrés par enfant, ça me révolte, s'énerve Marie. Ce ne sont pas des animaux ! On en arrive presque à espérer que des enfants soient malades pour avoir des absents et une meilleure qualité d'accueil."

Autre inquiétude : l'embauche de personnels non qualifiés. "On peut être être une très bonne mère, mais pas une bonne professionnelles de santé, estime Laetitia. On a fait une formation, ça ne se fait pas du jour au lendemain".