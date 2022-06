250 personnes manifestent à Toulouse pour dénoncer les conditions de travail à l’hôpital

Les personnels soignants et paramédicaux du CHU de Toulouse se mobilisent ce mardi pour demander des hausses d'effectifs, et de meilleures conditions de travail afin de mieux prendre en charge les patients. Une manifestation est partie à 14 heures ce mardi depuis la place Saint-Cyprien. Environ 250 personnels de santé ont participé.

Dans le cortège, des salariés de l’hôpital Larrey à Rangueuil, des urgences de Purpan, de l’hôpital psychiatrique Marchant, du secteur naissance Paule de Viguier, de l’hôpital des enfants et de Joseph Ducoing étaient présents. Ensemble, ils visent clairement le chef de l’Etat et souhaitent interpeller les candidats à quelques jours des élections législatives. Ils répètent : "Avec Macron c’est marche ou crève, l’hôpital répond Grève grève grève". Un mouvement de grève à l'appel de la CGT, et du syndicat SUD.

Une infirmière de l'hôpital psychiatrique Gérard Marchant de Toulouse décrit des conditions de travail dégradées et regrette que la direction investisse dans la sécurité plutôt que dans le soin.

Cette aide-soignante dans un service de chirurgie thoracique du CHU de Toulouse s'occupe de patients hospitalisés en soins critiques et continus après de lourdes opérations à l'hôpital Larrey, elle n'a pas été revalorisée contrairement à ses collègues.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La CGT a dédié la manifestation ironiquement à Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse qui siège au conseil de surveillance de l’hôpital. Le maire de la ville rose a accusé les soignants en grève de mettre en danger les malades.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Grève historique

Avant ce rassemblement, lundi midi, un mouvement de grève a touché les urgences adultes de l'hôpital Purpan de Toulouse. Seules les urgences vitales ont été accueillies jusqu'à 7h ce mardi matin. Plus de 80 % des infirmiers et aides-soignants étaient en grève. Une première dans l'histoire des urgences à Toulouse.

Une infirmière et une aide-soignante des urgences de Purpan expliquent que le service "manque d'effectifs, les conditions de travail s'aggravent et on a aucune réponse pérenne de la part de la direction, à part des renforts ponctuels. Des collègues démissionnent de plus en plus. Nous faisons régulièrement 45 heures par semaine, les médecins parfois 60 à 80 heures. On revient sur nos jours de repos pour remplacer, renforcer. Et dans le même temps des cliniques ferment, les centres hospitaliers de périphérie également qui manquent aussi de personnels. Alors quand la direction nous dit qu'on met les patients en danger, on réfute fermement, c'est la direction et le gouvernement qui mettent les patients en danger avec la politique de fermeture de lits."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



200 personnes manifestent à Toulouse pour dénoncer les conditions de travail à l’hôpital © Radio France - MC

