200 personnes réunies lors d'une marche blanche pour Kelyan, un suspect mis en examen pour homicide volontaire

200 personnes ont participé ce dimanche à une marche blanche pour Kelyan, ce jeune homme autiste de 22 ans retrouvé mort dans la nuit du 8 au 9 juillet, après 4 jours de recherches, sous une tente qui hébergeait des toxicomanes dans le quartier Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris. Le parquet de Paris a indiqué hier avoir ouvert une information judiciaire pour "homicide volontaire". Dans le cortège qui avait pour départ le parvis de la mairie du 19e, il s'agissait autant de rendre hommage à la mémoire du jeune homme que de réclamer des dispositifs de protection et de recherche spécifiques à l'égard des jeunes adultes vulnérables.

"Kelyan était un enfant qui aimait tout le monde", a déclaré sa mère, Félicité, devant l'église où le jeune homme était très investi, point d'arrivée de la manifestation. "Il ne connaissait pas le danger sur cette terre. Il n'avait que l'amour pour nous montrer qu'on peut s'aimer, étant différent."

Faire évoluer la loi pour mieux protéger les personnes vulnérables

Dans la petite foule se trouvaient de nombreux membres de l'association All inclusive, basée à Saint Denis, qui oeuvre pour une meilleure intégration des personnes autistes dans la société. Beaucoup s'étaient investi dans les recherches pour retrouver le jeune homme après l'annonce de sa disparition. "On ne veut plus jamais ça", se désole Lynda Fekiri, la présidente de l'association. "Ce n'est pas normal, on a vraiment cherché une aiguille dans une botte de foin dans tous les coins du 19ème arrondissement. On a perdu énormément de temps.

Il faudrait que l'alerte 'personne vulnérable' soit automatique, même s'il s'agit d'une personne majeure.

Cette demande est soutenue par Cécile Bossavie, une élue à la mairie du 19ème arrondissement. En charge des questions d'accessibilité universelle, elle avait travaillé avec Kelyan sur plusieurs projets. "Tout cela aurait pu être évité si on pouvait déclencher des recherches immédiates relayée par les médias, tout comme on le fait pour les enfants mineurs qui disparaissent", déplore-t-elle. "On se doit pour les camarades de Kelyan et pour ses ami de faire changer la loi pour qu'ils puissent être recherchés et protégés dans notre société."

Le résultat des expertises attendu, un homme en détention provisoire

En attendant, la famille du jeune homme attend surtout des réponses. Comment s'est il retrouvé sous cette tente? Que lui est il arrivé? L'annonce, ce dimanche, de la mise en examen du principal suspect a été accueillie avec soulagement. Selon le parquet de Paris, cet homme de 31 ans a été placé en détention provisoire, il est accusé d'homicide volontaire. Le corps de Kelyan, qui vivait dans le quartier avec sa famille, ne présentait pas de signes manifestes d'un possible homicide et les investigations avaient initialement été ouvertes pour "recherches des causes de la mort", selon une source proche du dossier.

Mais des témoignages du voisinage, notamment parmi les personnes toxicomanes évoluant dans le quartier, ont ensuite conduit à l'interpellation du suspect vendredi par la police judiciaire parisienne. En parallèle, des expertises toxicologiques et anatomopathologiques ont été ordonnées pour déterminer la cause du décès du jeune adulte, encore non dévoilée.