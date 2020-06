200 personnes se sont rassemblées à Grenoble, en mémoire de Georges Floyd et Adama Traoré

Durant plus d'une heure, et malgré la pluie, 200 personnes environ se sont rassemblées, à l'appel de la Ligue des Droits de l'Homme devant le palais de justice de Grenoble, en hommage à Georges Floyd, cet afro-américain tué le 25 mai dernier à Minnéapolis par un policier qui l'a étouffé en maintenant son genou sur son cou durant 8 minutes et 46 secondes.

Pas de justice, pas de paix

Ses funérailles se déroulaient au même moment à Houston, au Texas, sa ville natale.

Une grande banderole avait été apposée sur les marches du Palais de justice de Grenoble © Radio France - Véronique Pueyo

Égrenant les noms des personnes victimes de violences policières, comme Adama Traoré, les manifestants ont scandé des slogans tels que "Pas de justice, pas de paix" au son des percussions et sous les applaudissements, tandis que certains brandissaient des poings serrés.

Les poings se sont levés durant les discours des organisateurs, réclamant justice © Radio France - Véronique Pueyo

"Il faut se battre contre le racisme" explique Manon, une étudiante. "Moi, j'habite à Echirolles, dans un quartier sensible. Je suis noir, alors ce qui s'est passé aux Etats Unis, çà m'a choqué. " renchérit Yohan. "Y a pas longtemps, mon petit frère s'est fait contrôlé pour rien, il faisait juste un peu de moto."

Black Lives Matter

Un peu plus loin, Médéric, masque sur le nez, porte un carton sur lequel il a écrit : "Justice, now" (la justice, maintenant. ndlr) "Je suis en colère" dit-il. "Pourquoi en est-on encore là ?"

BLM, Black Lives Matter, comprenez : la vie des Noirs compte © Radio France - Véronique Pueyo

Evelyne se protège sous un grand parapluie, avec sa fille. "Je suis mère et grand-mère. Je suis arrivée voici 40 ans du Congo Brazzaville. Mes enfants, petits-enfants sont nés en France, sont Français mais à cause de la couleur de leur peau, on leur demande encore d'où ils viennent. Ils sont légitimes ici, c’est leur pays, la France est multicolore !" Et elle ajoute : "J'ai peur pour mon petit-fils. Il est grand pour son âge, c'est un ado. Je pense que s'il fait une bêtise, la police ne lui fera pas de cadeau. "

Beaucoup de jeunes étaient présents, dont cette jeune fille, fière de ses origines © Radio France - Véronique Pueyo

La foule s'est dispersée dans le calme, la circulation du tram n'a pas été interrompue. La manifestation n'était pas autorisée, mais tolérée. La plupart des gens portaient un masque.