200 pieds de lavandin volés à Salignac dans les Alpes-de-Haute-Provence

Rémy Euloge, cet exploitant agricole de Salignac (Alpes-de-Haute-Provence), est colère. En presque 50 d'activité, il n'avait jamais vu ça. Ce mardi 28 février, 200 pieds de lavandin ont disparu de son champ. Il est sidéré : "ça nous été arrivé deux, trois, cinq plants au bord de la route, mais autant de plants en si peu de temps, je n'avais jamais vu ça"

"Moralement, ça fait mal"

Selon l'agriculteur les vols ont débuté dès vendredi soir, jusqu'à mardi 28 février. Alors Rémy Euloge est à bout : "Les agriculteurs, on se fait dévaliser". Un pied coûte 20 centimes pour les exploitants, mais à la revente en jardinerie un plan peut être vendu de 3 à 5 euros. "Si les voleurs les revendent, ils pourraient se faire entre 1 500 et 2 000 euros", explique l'agriculteur. Et au-delà de l'aspect financier, il faut tout replanter : "Il faut les repiquer avec une pioche, à la main, c'est beaucoup de travail, parce qu'on ne peut faire ça à la machine, moralement ça fait mal".

Une plainte déposées

Alors Rémy Euloge demande justice. Il a décidé de déposer une plainte auprès de la gendarmerie ce mercredi 1er mars.