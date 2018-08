Un total de 200 poules, poulets, canards et pintades, voilà ce qui a été dérobé à la ferme Beauregard dans la nuit du 16 au 17 août. Un vol impressionnant. Pas banale non plus, la façon dont la police du Calvados a communiqué sur l'affaire...

Hérouville-Saint-Clair, France

Les voleurs n'ont pas eu la main légère. Dans la nuit du 16 au 17 août, ils sont repartis avec 200 poules, poulets, canards et pintades, tous dérobés à la ferme Beauregard d'Hérouville-Saint-Clair. "Seules mes oies n'ont pas été embarquées", explique la propriétaire, Agnès Maubert. Encore bien secouée, d'autant qu'elle a déjà été victime d'un vol l'année dernière.

Les poulets enquêtent

Pas banale non plus, la façon dont la police du Calvados a communiqué sur ce vol d'envergure. Dans un tweet plein d'humour et d'autodérision, elle explique que "les poulets enquêtent".

[ENQUETE] 200 poules #label rouge élevées en plein air ont été dérobées en fin de semaine dernière à #@HSC_14200. Les "poulets" enquêtent. — Police nationale 14 (@PoliceNat_14) August 20, 2018

"Dès qu'on peut et que l'actualité s'y prête, on essaye d'être drôle sur les réseaux sociaux et modernes, ça casse un peu notre image", confie la police caennaise.

Une clôture arrachée, un pilier défoncé

Concernant l'enquête, pas encore de piste sérieuse. Mais les voleurs ont, de toute évidence, bien préparé leur coup. Une clôture a été arrachée, un pilier défoncé, d'après les agriculteurs. Leur exploitation s'étend sur un parc de 4 hectares. D'après eux, les voleurs seraient passés par le chemin communal qui traverse leur parc. Montant du préjudice : les gérants l'estiment à 3000 euros.