200 salariés dans l'incertitude après l'incendie de l'usine RDM à Blendecques

Ce mercredi 23 mars, quelques salariés de l'entreprise RDM se sont réunis de manière informelle devant l'usine de cartonnerie détruite en grande partie par le feu à Blendecques près de Saint-Omer. L'incendie a démarré ce mardi après-midi vers 16 heures. Des bobines de papiers, des cartons ou encore des machines sont parties en fumée.

Un comité social extraordinaire a lieu cet après-midi

Une quarantaine de pompiers sont toujours sur place pour sécuriser les lieux. Il s'agit d'une intervention longue et complexe à cause de la structure de l'établissement qui rend l'accès difficile aux pompiers. L'usine a été évacuée hier, un ouvrier a inhalé des fumées et a été transporté à l'hôpital pour des contrôles respiratoires.

L'incendie a détruit en grande partie l'entrepôt, une partie de l'usine s'est même effondrée. Le feu est circonscrit mais un tiers du bâtiment de 3 000 m2 est partie en fumée. Ce mercredi après-midi, une vingtaine de salariés de l'usine s'est réunie devant l'établissement pour constater les dégâts et en savoir plus sur leur avenir des prochains jours. Un comité social extraordinaire a lieu ce mercredi depuis 14 heures pour mettre en place les premières mesures d’urgence. Environ 200 salariés attendent de savoir s'ils vont bénéficier du chômage technique.