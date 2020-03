2000 masques chirurgicaux volés à l'hôpital de la Conception à Marseille

On craignait une pénurie de masques chirurgicaux en raison de la ruée dans les pharmacies pour s'en procurer à cause de l’épidémie de Coronavirus, à Marseille, ils disparaissent au sein même d'un hôpital ! L' Assistance publique-Hôpitaux de Marseille indique que 2000 masques chirurgicaux ont été volés le week-end dernier au sein de l'hôpital La Conception.

Les masques étaient stockés au niveau du bloc central de l’hôpital marseillais, un accès évidemment strictement réservé aux personnels ainsi qu'aux patients qui y sont admis. Mais alors qui a fait main basse sur ces 2000 masques chirurgicaux ? Pour le moment nul ne le sait, une enquête interne a été diligentée par la direction de l’hôpital public et une note a été diffusée pour rappeler que ces protections sont réservés à un usage professionnel.

L'établissement se veut rassurant envers ses personnels et précise que le stock de masques chirurgicaux qui servent dans les blocs opératoires est suffisant pour assurer le bon fonctionnement du service. Un stock désormais protégé comme de l'or des consignes dont on ignore la teneur ont été prises pour que les masques et les solutions hydro-alcooliques de l’hôpital restent à l’hôpital.