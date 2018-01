Cherbourg-en-Cotentin, France

851

Le nombre d'opérations supervisées cette année par le Cross Jobourg et qui ont permis de secourir près de 2000 personnes. On compte malheureusement neuf décès et un disparu en mer l'an dernier.

12

Le nombre d'accidents importants de bateaux qui ont été évités cette année dans la Manche. Dix accidents graves et deux majeurs, c'est à dire que les conséquences comme la pollution n'auraient pas pu être maîtrisées.

1686

C'est le nombre d'heures que l'Abeille Liberté a passé en mer. Le bateau a procédé à deux remorquages et à six escortes de navires victime d'avaries.

11 472

C'est l'équivalent TNT des mines détruites cette année par le groupe de plongeurs démineurs de la Manche basé à Cherbourg. Selon les spécialistes, il faudra encore au moins une dizaine d'années avant que cette mission confiée à la Marine Nationale se termine.