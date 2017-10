2000 raveurs à Claret dans l' Hérault , le maire s'est inquiété tout le week end

Jusqu'à 2000 personnes se sont retrouvées sur les causses de l' Hortus à Claret (Hérault) pour une rave party sauvage ce week -end .Le maire de Claret dénonce l' irresponsabilité des organisateurs en raison du risque majeur d'incendie .

"j'ai passé un mauvais week end " , André Cot, le maire de Claret a été une nouvelle fois confronté à une rave party sauvage organisée sur sa commune , sur les causses de l' Hortus , un secteur boisé bordé par une falaise .

Les premiers raveurs sont arrivés samedi soir, en passant par des pistes forestières , et le dimanche matin, il y avait plusieurs centaines de véhicules , et jusqu' 2000 personnes dans la journée .

Le maire et les gendarmes se sont déplacés pour expliquer aux participants les risques qu'ils prenaient , "la végétation est dans un état catastrophique, les arbres sont entrain de crever tellement ils manquent d'eau, une allumette et on aurait vecu un drame " déplore André Cot .

Les gendarmes et les pompiers ont été en alerte tout le dimanche , " je suis père et grand père , ces jeunes que j'ai rencontrés sont adorables c'est aux organisateurs de ce genre d’événements que j'en veux, ajoute le maire , " il y a bien quelqu'un qui a loué du matériel , des camions, pour amener cette fête la-haut et lui il a pris des risques inconsidérés ". le maire a porté plainte à la gendarmerie .

André Cot ne sait plus que faire pour empêcher l'organisation de ces raves sauvages sur les causses de l'Hortus " on a mis des pierres , on fait des tranchées, ça passe à côté, ça casse les cadenas , que faut- il faire ? " .

Les derniers raveurs ont quitté les lieux lundi dans la journée .