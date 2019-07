201% de taux d'occupation à la maison d'arrêt de Caen : les avocats tirent la sonnette d'alarme

Caen, France

Le problème n'est pas nouveau à Caen où la maison d'arrêt est vétuste et surpeuplée. Mais il est devenu tel que les avocats du barreau de Caen ont voté une motion pour exprimer leur inquiétudes et demander des mesures d'urgence. "Il est impossible de considérer qu'un tel taux d'occupation permette des conditions de détention respectant la dignité humaine" écrivent-ils. Et la construction de la nouvelle maison d'arrêt à Ifs au sud de Caen ne va pas régler le problème dans l'immédiat, car l'établissement ne sera livré au mieux que fin 2022. "On ne peut pas continuer dans ces conditions, s'alarme Gabriel Sibout, avocat caennais. Nos clients, les détenus, expriment une exaspération telle que nous pouvons craindre des dérapages. Ils sont entassés les uns sur les autres, les conditions d'hygiène sont déplorables". Tout aussi préoccupant, l'impossibilité d'envisager un travail de réinsertion dans ces conditions. "Les personnels pénitentiaires font ce qu'ils peuvent, mais pour eux aussi la situation est intenable".

Trop peu de mesures d'aménagement de peines à Caen

Les avocats réclament des mesures d'urgence comme le transfert de détenus vers d'autres établissements, même s'ils le savent bien, la problématique de la surpopulation carcérale existe ailleurs. Ils regrettent également un manque de recours aux aménagement de peine, qui permettent pourtant d'éviter des incarcérations pour des courtes peines. "90 aménagements seulement ont été prononcés en 2018, contre 188 en 2014 ! s'indigne Gabriel Sibout. Ce sont pourtant des dispositions légales, et qui permettraient de désengorger la prison". A la maison d'arrêt de Caen, deux suicides ont été constatés en 2018. Il n'y en avait eu aucun en 2016 et 2017.