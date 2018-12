2018, année d'un nouvel accident de chasse mortel en Haute-Savoie

Montriond, France

Deux accidents de chasse mortels en trois ans en Haute-Savoie, le premier dans le Semnoz près d'Annecy en décembre 2015, le second au mois d'octobre dernier à Montriond près de Morzine.

Les deux accidents se sont déroulés dans des circonstances similaires, et avec des victimes non chasseurs, dont les proches militent désormais activement pour un encadrement plus strict de la chasse, et notamment une interdiction élargie des territoires et des jours de chasse pour permettre à tous les usagers de la montagne de fréquenter la montagne en toute sécurité. Retour sur ces accidents et actions en cours. Marie Ameline