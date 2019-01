2018, l'année vélo à Paris

Paris, France

L'année 2018 a marqué un vrai boum des travaux à Paris. 23% des pistes cyclables prévues dans le Plan Vélo sont désormais opérationnelles contre 4% en 2017 selon Paris en Selle. Beaucoup sont dans des zones de chantiers majeurs : Rue de Rivoli, Boulevard Voltaire, Rue de Turbigo ou sur les Champs Elysées.

2018 année exceptionnelle pour le vélo à ⁦@Paris⁩ selon ⁦@ParisEnSelle⁩ avec 2 événement majeurs l’année dernière pic.twitter.com/gXPdjX1za7 — France Bleu Paris (@francebleuparis) January 15, 2019

50% du plan vélo en 2020

Ce plan vélo doit s'achever en 2020. Comme seulement un quart des chantiers ont été réalisés, difficile d'imaginer qu'il soit réalisé en totalité. "Le plan vélo était quelque-chose de très ambitieux selon le président de cette association de cycliste, Charles Maguin, il y a eu du retard au démarrage mais ce sera vraiment satisfaisant si l'on atteint la moitié des objectifs avancés."

À 80% de la mandature, 23% des infrastructures du Plan Paris ont été réalisées. - Paris en Selle

Autre point positif réalisé à 100% : le stationnement. Les 10.000 place de parking pour vélo ont d'ores et déjà été créées.

La ville de Paris avait lancé ce Plan Vélo en 2015. L'objectif était de doubler le nombre de kilomètres de pistes cyclables pour atteindre 1.000 km et faire passer la part des trajets effectués à vélo de 5% à 15% d'ici à 2020.

Vélib' : abonnements et tarifs à revoir

L'association qualifiait début 2018 le nouveau Velib' de "cauchemar" à cause des stations en panne et des différents retards d'installation. Pour Paris en Selle, le nouvel opérateur Smovengo a redressé la barre avec 14.000 vélos sur le terrain et un taux de disponibilité de 80%.

En revanche, l'association réclame le retour du pass "Vélib' Passion" qui permettait d'utiliser un vélo pendant 45 minutes, sans devoir payer de supplément. Même colère pour le tarif journalier de 5 euros (contre 1,7 euros auparavant) qui rend le ticket de métro moins cher pour les utilisateurs occasionnels.