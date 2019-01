L'actu en 2019 : le déménagement du Palais de justice à Poitiers approche

Poitiers, France

Un chantier hors norme car il s'agissait à la fois de préserver l'architecture globale du site tout en l'aménageant pour en faire un espace moderne, adapté à la justice et à ses exigences. Le résultat est bluffant. De l'extérieur, on ne voit guère de différence avec le bâtiment d'origine construit il y a 150 ans. Mais à l'intérieur, l'ancien lycée jésuite est totalement transformé et même agrandit.

2500 mètres carrés supplémentaire

La cour intérieure, celle qui se trouve au pied du plateau a été excavé pour permettre la construction d'un espace de 2500 mètres carré. Une extension destinée à abriter la salle des pas perdus et les 21 salles d'audience qu'elle dessert. Cette opération va permettre à la justice de réunir sous un même toit toutes ses juridictions et donc réunir non seulement la cour d'appel et le tribunal de grande instance mais aussi le tribunal d'instance, le conseil des prud'hommes et le tribunal de commerce.

Un déménagement programmé en avril

Au printemps prochain, ce lieu va donc accueillir toutes ces juridictions et l'ensemble des personnels de justice soit 307 fonctionnaires auxquels il faut ajouter 65 juges prudhommaux et près d'une trentaine de juges au tribunal de commerce. Les avocats aussi vont installer leur siège dans une des ailes de l'ancien lycée et quitter leur maison historique toute proche de l'actuel palais. D'après nos informations, le déménagement serait programmé pour la première quinzaine du mois d'avril. D'ailleurs pour anticiper, le calendrier de certaines juridictions a été adapté : la cour d'assises qui tient une session habituellement au printemps l'a tiendra entre la mi janvier et le début du mois de février.

Une navette bus

En parallèle, une partie de l'ancien internat doit accueillir un espace de restauration. Quant à la desserte de la future cité judiciaire, Vitalis va mettre en place au printemps une navette qui irait de la gare à l'actuel palais et redescendrait ensuite sur les Feuillants via la médiathèque et la place du marché.