2019, une année forte en événements pour les pompiers de Haute-Garonne.

Les pompiers de Haute-Garonne ont été sur tous les fronts cette année. Des interventions exceptionnelles et un front syndical brûlant ont rythmés leur année

Toulouse, France

"Une activité opérationnelle dense", c'est ainsi que le patron des pompiers de Haute Garonne résume l'année 2019 qui touche à sa fin.

De gros incendies, des feux de forêts sur lesquels les Haut-Garonnais sont partis en renforts, et bien sûr l'effondrement du pont de Mirepoix. Voila qui a composé "une année forte en événements" selon le contrôleur général Vergé.

l'effondrement du pont de Mirepoix © Radio France - Sandrine Morin

Un ras-le-bol - Damien Galtier, du syndicat autonome des pompiers du 31

Sur le front syndical aussi l'année 2019 aura été chargée, justifiant une gréve de trois mois avant la manifestation nationale du 15 octobre à Paris. des milliers de pompiers dans la rue pour la lutte contre la "sursollicitation" (les missions qui ne relèvent pas de l'urgence et du cœur de métier des pompiers), une revalorisation de la prime de feu (28% du salaire de base, contre 19% actuellement) à hauteur des primes de risque accordées aux policiers et gendarmes, et des moyens efficaces de lutte contre les agressions dont ils sont victimes.

"_Le taux d'agressions augmente dans notre corporation_" affirme le vice-président du syndicat autonome des pompiers de Haute Garonne. Cela n'empêchera par pour autant les pompiers d'intervenir à de multiples reprises en cette soirée de réveillon.