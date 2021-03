Les services de la direction régionale des douanes de Dijon ont réalisé des saisies de stupéfiants records pour 2020 et les opérations policières se multiplient à Dijon. Les dernières menées ces mardi 2 et mercredi 3 mars, se sont soldées par de nouvelles saisies et des interpellations.

2020 année record pour les saisies de drogue en Côte-d'Or, et ça continue !

On aurait pu croire que les multiples confinements et autres mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 qui ont marqué l'année 2020 aient eu une influence à la baisse sur les prises de drogue en Côte-d'Or. Non seulement il n'en est rien, mais c'est exactement le contraire ! 2020 restera même une année record pour les douanes de Dijon.

Des hausses des saisies faramineuses

Les services de la direction régionale des douanes de Dijon ont réalisé des saisies de stupéfiants records pour 2020 avec :

2,616 tonnes de cannabis (0,963 T en 2019, soit + 225 %) dont 1,526 tonne d’herbe (+ 79 %) et 1,09 tonne de résine (+ 866 %)

(0,963 T en 2019, soit + 225 %) dont 1,526 tonne d’herbe (+ 79 %) et 1,09 tonne de résine (+ 866 %) 26 kg de cocaïne (52 kg en 2019 soit – 50 %)

(52 kg en 2019 soit – 50 %) 9,75 kg d’héroïne (21 g en 2019 soit + 46 319 %)

(21 g en 2019 soit + 46 319 %) 15,26 kg de drogues de synthèse (3,85 kg en 2019, soit + 397 %)

Ces excellents résultats sont portés notamment par une saisie record réalisée par la brigade des douanes de Dijon le 18 novembre 2020. Pour le ministère de l'intérieur, ces très bons résultats témoignent "plus globalement d’une implication sans faille des services douaniers de la direction régionale des douanes de Dijon dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et les réseaux criminels qui l’organisent".

Des opérations quasi quotidiennes de la police à Dijon

De la drogue, les policiers dijonnais en ont aussi saisie au cours de ces dernières jours. Ce mercredi 3 mars, en fin d'après-midi, un homme de 18 ans a été interpellé en centre ville de Dijon, rue de la préfecture, en possession d'une quarantaine de sachets conditionnés de résine de cannabis.

Et déjà la veille, le mardi 2 mars, une autre opération menée cette fois dans le quartier des Grésilles en soirée, a permis la saisie de 62 grammes de cocaïne, 80 grammes d'héroïne et 66 grammes de cannabis dissimulés dans des buissons. La valeur marchande de toute cette drogue est estimée à 10 000 euros. Un jeune homme de 20 ans a été interpellé et déféré au parquet de Dijon.