En 2020, Nordahl Lelandais sera-t-il jugé cette année ?

Chambéry, France

Y aura-t-il un procès Nordahl Lelandais, voire les deux procès en 2020 ? L'ancien militaire est poursuivi par un juge de Grenoble pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys en août 2017, et par un juge de Chambéry pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer en avril de la même année.

Aucune des deux Cours d'appel de Grenoble ou de Chambéry ne souhaite répondre à la question d'un possible procès devant la Cour d'assises cette année. L'idée d'un seul procès pour les deux affaires semble s'éloigner. Les parents d'Arthur Noyer y sont fermement opposés.

Un premier procès après la mort d'Arthur Noyer plus probable

Lequel des deux procès pourra se tenir en premier? Là non plus par de réponse, sachant que le dossier de l'assassinat d'Arthur Noyer semble le plus avancé.

Les parties attendent les conclusions du juge d'instruction de Chambéry. Si elles arrivent en début d'année, un procès est possible à Chambéry à l'automne. A moins que le défenseur de Nordahl Lelandais ne conteste le renvoi en Cour d'assises pour assassinat. Son client assurant qu'il s'agit d'un accident, après une bagarre et une chute, donc d'un meurtre. "Si l’ordonnance du juge est contesté, on repart pour un an de procédure", avertit l'avocat de parents d'Arthur Noyer Me Bernard Boulloud, pour qui le juge est allé au bout des investigations.

Les recours sont plus nombreux dans l'affaire Maëlys

A Grenoble, le juge d'instruction semble encore loin de rendre ses conclusions, indispensables pour un renvoi de Nordahl Lelandais devant la Cour d'assises. Car les recours sont plus nombreux dans ce dossier : il y a le recours de la défense, qui a contesté en partie les conclusions des experts psychiatres, mais aussi le témoignage d'un ancien co-détenu de son client. Il a perdu cette bataille.

Il y a aussi le recours des parents de Maëlys qui veulent que Nordahl Lelandais soit mis en examen pour viol et assassinat, et non plus pour enlèvement et meurtre. Même demande du parquet général de Grenoble qui n'a pas obtenu gain de cause auprès de la chambre d’instruction de la Cour d'appel et qui demande maintenant à la Cour de cassation d'arbitrer. L'enjeu est énorme pour Nordahl Lelandais, la peine encourue étant bien plus lourde, mais aussi pour son avocat. Les conclusions du juge d'instruction de Grenoble ne seront donc pas rendues tout de suite.

