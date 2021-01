2020, une année mouvementée pour La Banque Alimentaire de Gironde

Depuis février 2020, les bénéficiaires de La banque alimentaire de Gironde étaient chaque semaine entre 18.000 et 16.000. Ils sont passés à 21.000 actuellement. Parmi ces nouveaux arrivants, des personnes ayant perdu leur emploi à cause de la crise du coronavirus mais aussi de nombreux étudiants, habitants de la campagne et de certains quartiers qui n'étaient jusque-là pas concernés. Le contexte sanitaire a fait basculer celles et ceux qui étaient déjà fragiles financièrement dans la précarité. Face à cette hausse, l'organisation de la Banque Alimentaire de Gironde a été un peu bousculée.

Pour répondre à la demande importante et avec la baisse des récoltes auprès des grandes surfaces, La Banque alimentaire a élargi ses collectes de denrées auprès de producteurs ou de grossistes qui ont plus d'invendus en ce moment, explique le directeur de La Banque Alimentaire de Bordeaux et de Gironde, Philippe Idiartegaray. L'organisme a aussi procédé à l'achat d'aliments et produits d'hygiène ce qu'elle n'avait jusque-là jamais fait grâce à des aides financières de l'Etat et des collectivités. Des maraudes ont été mises en place notamment dans les squats.

Bilan "réconfortant"

Pour continuer à fournir les associations girondines en denrées alimentaires en pleine crise sanitaire, La Banque Alimentaire a aussi mis en place système de libre-service dans l'entrepôt, situé à Bordeaux, où sont stockées les vivres. Désormais, les associations qui viennent faire le plein de denrées doivent remplir elles-mêmes leurs cadies.

Du côté des bénévoles, les habitués les plus âgés ont été moins actifs pour se protéger contre le risque de contamination du coronavirus. Les élèves de lycées et de collèges souvent présents pour la collecte annuelle, eux, ont été absents puisque la sensibilisation sur le gaspillage alimentaire n'a pas pu être faite. Une situation qui a créé "un manque" pendant le tri, selon Brigitte, 63 ans, habitante de Mérignac et bénévole depuis 11 ans. Mais il y a aussi eu de nouveaux membres. "Il y a énormément de plus jeunes qui sont venus pour aider", souligne-t-elle. Un "turnover" positif pour elle car il a montré que "les gens se rendent compte que la pauvreté existe" et a permis de mettre davantage en lumière les actions des bénévoles.

Finalement, La Banque alimentaire tire un bilan "réconfortant" de ses douze derniers mois pour Philippe Idiartegaray: "Nous avons pu répondre aux besoins qui nous sont parvenus".